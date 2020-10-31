حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان شخصية رومانسية وحالمة وينجذب إليها الكثيرين، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل والشمس متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تأخذ حذرك وتبحث أكثر من المعتاد لتتجنب الخسارة ولتدرك أمورا خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وبلاغة في التعبير، فقط اطرد القلق من حياتك كي ترى إيجابيات الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.