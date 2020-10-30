لمستخدمي العداد الكودي.. طرق تقليل شريحة الكهرباء وتوفير الرصيد

قدمت الشركة القابضة للكهرباء عددا من النصائح والارشادات التي يجب أن يتبعها مستخدمو عداد الكهرباء الكودي مسبق الدفع لخفض وتقليل شريحة الكهرباء للعمل على توفير الرصيد.

الإجراءات التي يجب اتباعها

- يفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر حيث يكون العداد في بداية الشهر على الشريحة الأولى.

- ينصح بتوفير الاستهلاك قدر المستطاع في الأيام الأخيرة من الشهر حيث يكون المستهلك على أعلى شريحة له.

- يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد عند شحن الكارت.

- يجب تجنب التلاعب في غطاء العداد مسبق الدفع لتجنب فصل العداد.

- في حالة قام العميل بالتلاعب وفتح غطاء العداد سيتم دفع غرامة مالية محددة طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

- يجب ألا تزيد الأحمال عن الحد المسموح له من قبل الشركة وهو 80 أمبير حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي بدون سابق إنذار.

- عند تكرار زيادة الأحمال عن 80 أمبير عن ثلاث مرات يتم فصل التيار الكهربائي بالكامل ولابد من الرجوع للشركة لعودة التيار مجددا.

- في حالة وصول الرصيد إلى 10 جنيهات يصدر العداد إنذارا من خلال اللمبة الحمراء في أقصى اليمين بالعداد.

- يجب التأكد من وجود رصيد لتجنب فصل التيار فجأة.

- في حالة تلف الكارت أو حدوث أي مشكلة لا يتم قبول الشحن ويجب على العميل التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها ويتم استبداله.

- في حالة فصل العداد إنذار وعدم وجود الكارت في هذه اللحظة يمكن إدخال كارت فيزا أو بطاقة رقم قومي لحين إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد.

- يمكن معرفة الرصيد المتبقي والوقت والتاريخ والاستهلاك الشهري من خلال استخدام الزر الضاغط.

آلية عمل برنامج "القارئ الذكي لعداد الكهرباء"

- التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" يعمل على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

- تطبيق ذكي يتم تحميله من خلال متجر جوجل -Google play مجانا، ليتمكن المشترك من تسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام هذا التطبيق.

- يتميز تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد

- يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.

- يعد تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" عامل مساعد مع التطبيق الذي يتم استخدامه بواسطة الكشافين لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بإلتقاط الصورة، وذالك بهدف الوصول إلى أعلى نسبة في إحضار قراءة دقيقة بدون أخطاء بواسطة الكشاف أو المواطن نفسه.