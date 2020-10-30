النيابة التونسية تحقق في إعلان تنظيم مجهول تبنيه هجوم نيس

أعلنت النيابة التونسية بدء التحقيق في إعلان تنظيم تونسي مجهول تبنيه هجوم نيس، أمس، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وفقا لما نشره موقع سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أمس، بفتح النيابة العامة تحقيقًا في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود البلاد.

وأعلن محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، تولت اليوم "فتح بحث في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن".

وأوضح "الدالي"، أنه تم فتح البحث على أثر الهجوم الذي استهدف أشخاصًا في إحدى الكنائس بمدينة نيس، والذي وصفته السلطات الفرنسية بـ"الإرهابي" ووجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادها مبدئيًا أنه يحمل الجنسية التونسية.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية بالقطب لمكافحة الإرهاب بتونس، عهدت بالبحث إلى فرقة أمنية مختصة لمزيد من الأبحاث وإجراء التحريات اللازمة.

أكد نائب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أن منفذ الهجوم الذي وقع صباح الخميس بمدينة نيس الفرنسية، مجهول لدى الأجهزة الأمنية وليس مصنفا إرهابيا.

وأضاف الدالي أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت اليوم، فتح تحقيق في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن.

وأوضح الدالي أن النيابة "عهدت بالبحث إلى فرقة أمنية مختصة لمزيد من الأبحاث".

ولقى 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وتم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

أعلن نائب منطقة نيس الفرنسية، إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي، يحمل الجنسية التونسية، وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".