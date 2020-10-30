توقعات طقس 72 ساعة.. معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن يسود السبت طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ويكون هناك كثافة في الشبورة المائية والرياح تكون معتدلة.

وعن يوم الأحد، يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا في جميع الأنحاء، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وتكون متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخفيفة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة يوم السبت 31 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة يوم الأحد 1 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.