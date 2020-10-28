العالمية للأرصاد: تراجع رحلات الطيران وراء عدم دقة تقارير الطقس

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ التراجع في رحلات الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، تسبب في تراجع دقة تقارير الطقس.

وأشار بيتري تالاس، الأمين العام للمنظمة، في جنيف، إلى إنّه ما يصل إلى 90% من بيانات الطقس التي اعتادت الطائرات توفيرها، أصبحت غير متاحة حاليًا بسبب الجائحة.

وأضاف تالاس، أنّ مقدمي تقارير الطقس حاولوا تعويض هذا التأثير غير أنّ هناك تأثيرًا سلبيًا يمكن ملاحظته على التنبؤات.

يذكر أنّ هناك نحو 40 شركة طيران تمتلك آلاف من طائرات الركاب والشحن كانت تقدم للمنظمة بيانات عن درجة الحرارة واتجاه الريح وقوتها، وأبرمت المنظمة اتفاقًا جديدًا مع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، ومن المنتظر أن يعزز الاتفاق التعاون بين الجهتين.

وقال ألكسندر دو جونياك، رئيس اتحاد (اياتا)، إنّ شركات الطيران تستفيد أيضًا من التنبؤات الدقيقة للطقس لزيادة عنصر السلامة وتسيير رحلاتها بتكاليف أقل.

وفيما يخص المعلومات الخاصة بحالة الطقس المحلية داخل البلاد، توجّه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة آخر تحديثات توقعات حالة الطقس يوميًا من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي (6 أيام)، الذي تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأرصاد تناشد بمتابعة النشرات الجوية للهيئة

وتناشد الهيئة، المواطنين بضرورة متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك https://m.facebook.com/lema.gov.eg، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة http://ema.gov.eg/، أو الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على أرقام التليفونات الآتية:24646721 - 24646719.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسًا غائمًا جزئيًا، إذ يكون الطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا مصحوبا بشبورة مائية.