الطقس اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، كما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للبرودة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، الجمعة، مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه تصل سرعتها لـ 06 - 22 كم/ساعة، أثناء النهار، معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 24 كم/ساعة، أثناء الليل.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، حيث تنبأت بتكون ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية كذلك تتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.