الطقس اليوم الأربعاء 28-10-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء حول حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 28 أكتوبر، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في مصر

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسًا غائمًا جزئيًا حيث يكون الطقس معتدلًا نهارًا، لطيف ليلًا مصحوب بشبورة مائية.

وفي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد فيشهد طقسًا غائمًا جزئيًا مائلًا للحرارة نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وأخيرًا جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان، أنه من المتوقع أن تزيل حالة الغيوم على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عن توقعات طقس اليوم، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ومعتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة ليلا والسرعة 08 - 28 كم/ساعة .