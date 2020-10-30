غياب أصالة وسميرة سعيد عن حفل ختام المهرجان رغم وجودهما بالجونة

وصلت منذ أيام الفنانة أصالة لمدينة الجونة تزامنا مع استمرار فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بالإضافة إلى وجود الفنانة سميرة سعيد فى الجونة لقضاء إجازتها الصيفية.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة، أنه من المتوقع عدم حضورهما فعاليات حفل الختام الليلة، كما أنهما تغيبتا عن حضور أي فعاليات خاصة بالمهرجان خلال الأيام الماضية.

ومن ناحية أخرى وصل الفنان عمرو دياب، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إلى مدينة الجونة، استعدادًا لإحياء حفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهر "دياب"، بصحبة دينا الشربيني والفنانة يسرا، بأحد اليخوت صباح اليوم الخميس، كما ظهر عمرو دياب على أحد شواطئ الجونة، بصحبة عدد من أصدقائه.

ويُحيي عمرو دياب الحفل الذي تنظمه إحدى شركات الرعاة، بحضور عدد كبير من الفنانين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي، وكانت بدأت إدارة أعمال الفنان عمرو دياب اختيار المكان المناسب لتنظيم حفل المطرب في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ووصلت إدارة عمرو صباح اليوم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الحفلة.

وعلى جانب آخر طرح دياب برومو أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "الجو جميل"، المقرر طرحها كاملة خلال الفترة المقبلة، كما طرح عمرو دياب، منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.