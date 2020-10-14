صور.. انتصار السيسي تزور معرض تراثنا: يعبر عن أصالة الشخصية المصرية

زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، معربة عن سعادتها بوجودها في المعرض.

وقالت قرينة الرئيس السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "سعدت اليوم بوجودى فى معرض (تراثنا) للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

وأضافت قرينة الرئيس السيسى: "تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض، وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية".

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيف شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.

ومن أبرز المواد المعروضة: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.

وتشارك وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وغرفة الأثاث، وكرييتف إيجيبت باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة الحرف اليدوية، ومدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية بدمياط، في المعرض، وفقا للبيان.

ويشارك في المعرض، مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج بوزارة التنمية المحلية، والمؤسسة القومية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية)، ورخام الجلالة، وعدد من أصحاب المشروعات من سانت كاترين "تجلي".

ويخصص المعرض أيضا، جناحا لعرض منتجات ذوي الهمم، وطلبة جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية وبنها وجامعة أكتوبر للعلوم والآداب.