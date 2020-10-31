المدارس في أسبوعها الثاني: 49 حالة كورونا وشائعات وأزمة المصروفات

انتهى الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد الاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن شهد العديد الأزمات والأحداث الهامة، سواء في أزمة المصروفات الدراسية، أو وضع كورونا بالمدارس، أو بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

49 حالة كورونا بالمنظومة التعليمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مجموع الإصابات بفيروس كورونا خلال أول أسبوعين هو 49 حالة، من أصل 25 مليون شخص داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح "شوقي" في تصريحات لـ "الوطن" أن الإصابات كانت بالمنشآت التعليمية وليست المدارس، موجهًا رسالة إلى أولياء الأمور بأن الوضع داخل المدارس غير مُقلق، وأنه لن يتم غلق المدارس.

تذنيب طالبة بسبب عدم دفع المصروفات

واقعة جديدة بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية حدثت خلال الأسبوع الثاني من الدراسة، حيث عاقبت إدارة مدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية الطالبة "سلمى" بالتذنيب لمدة 4 ساعات خارج فصلها مع حمل حقيبتها وعدم تحركها على مدار تلك المدة، وفقًا لرواية والدها، وذلك لحين وصول ولي أمرها واستكمال سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليه.

بداية مجموعات التقوية بالمدارس

بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني من الدراسة، بدأت مختلف المدارس في إعطاء مجموعات التقوية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن المجموعات اختيارية لكل الطلاب وليست إجبارية، وهي تعتبر البديل الأنسب للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى أنها أقل في القيمة المادية عن حصص الدروس الخصوصية، موضحًا أن الطلاب أقبلوا بكثافة على تلك المجموعات.

حقيقة وجود خطأ بمنهج التربية الدينية

تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة توضح خطأ في إحدى الآيات القرآنية داخل منهج التربية الدينية، وصرح وزير التربية والتعليم، أن الصورة المتداولة من منهج خارج مصر وتم تعديلها، وأنه لا يوجد أي خطأ بمنهج مادة التربية الدينية بالصف الخامس الابتدائي، وأكد أنه يتم مراجعة جميع المناهج الدراسية قبل طباعتها، وأن ما قيل عن وجود أخطاء بالمناهج ما هي إلا إشاعات تثير البلبلة.

تدخل التعليم لحل أزمة المصروفات الدراسية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كتابًا دوريًا موجه للمديريات التعليمية فيما يخص تنظيم العلاقة التعاقدية بين كل من أولياء الأمور وأصحاب المدارس الدولية والخاصة.

ومن أبرز النقاط التي تضمنها هي مدة المهلة النهائية لدفع أول قسط من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي حتى نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى تحديد يوم 15 نوفمبر الميعاد الأخير لسداد المستحقات المتبقية من مصروفات العام الدراسي الماضي، وإذا لم يلتزم ولي الأمر دفع تلك المستحقات قبل المواعيد المحددة يحول الطالب إلى مدرسة حكومية، كما أكد "شوقي" على أهمية الحفاظ على نفسية الطالب وعدم التعرض له سواء بالقول أو الفعل.