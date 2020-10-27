المدارس تبدأ مجموعات التقوية.. والتعليم: لن نسمح بعودة الدروس الخصوصية

بدأ الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، وبدأت المدارس إعطاء مجموعات التقوية للتلاميذ بمختلف مراحل التعليم، مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء المجموعة المدرسية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مجموعات التقوية اختيارية لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، وليست إجبارية، مشيرا إلى أنّ مجموعات التقوية بديلا مناسبا للدروس الخصوصية، وأقل في القيمة المادية من حصص الدروس الخصوصية.

وأكد شوقي، لـ"الوطن"، أنّ الطلاب أقبلوا بشدة على المجموعات، وأنّ الوزارة لن تسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة أخرى، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية بمختلف المدارس قبل إعطاء مجموعات التقوية، لتوفير الحماية اللازمة لجموع الطلاب والمعلمين.

وطالب وزير التعليم، الطلاب، بالالتزام بما توفره الوزارة من مصادر ووسائل تعلم، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب.

وأشار شوقي، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف محافظات مصر، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحا أنّ الوزارة لديها خططا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا قبل بداية العام الدراسي الجديد، بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسى 2021/2020.

ونص القرار على أنّ مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

وبموجب القرار، تكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما نص القرار على أنّ مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/ العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيها).

ووفقًا للقرار، يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، شرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.