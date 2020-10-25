وزير التعليم: تسليم التابلت ليس مشروطا بدفع المصروفات الدراسية كاملة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يسير كما خططت له الوزارة، مشيراً إلى أنه ليس هناك أية مشكلات في تسليم التابلت لأبنائنا الطلاب، موضحاً أن تسليم التابلت لجميع الطلاب ليس مشروطا بقيام الطالب بدفع المصروفات الدراسية كاملة.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك العديد من المدارس قامت بتسليم التابلت للطلاب، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى من أولياء الأمور تخص عدم تسليم التابلت إلا بدفع المصروفات الدراسية كاملة، مؤكداً أن الوزارة دائماً تعمل من أجل تطوير المحتوى التعليمي لأبنائها الطلاب.

وأشار وزير التعليم، إلى أن العام الدراسي الحالى استثنائي، ولا يمكن بأى حال من الأحوال الضغط على الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحاً أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري قبل بدء اليوم الدراسي وبعد انتهائه، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل الصعوبات والتحديات.

وأضاف وزير التعليم، أن هناك نحو 10 ملايين طالب تم إعفاؤهم من دفع المصروفات الدراسية هذا العام، مؤكداً أن عمليات التعقيم والتطهير في المدارس تتم بصورة منتظمة من حيث تعقيم جميع الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتعقيم دورات المياه ومكاتب الإداريين، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية لكل من يعمل بمنظومة لعملية التعليمية، للوقاية من عدوى كورونا.

ونوه وزير التعليم بأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة بمختلف مدارس الجمهورية، تزامنا مع بدء الأسبوع الثاني من الدراسة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، لافتا إلى أن الغرفة لم يصلها أي شكاوى خلال الأيام الماضية بخصوص الدراسة، مؤكداً أن الوزارة لديها خطط عديدة حال حدوث أزمات.