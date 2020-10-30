صادرة لإندونيسي.. أول تأشيرة عمرة بعد أزمة كورونا (صورة)

بدأت المملكة العربية السعودية استصدار تأشيرات العمرة للمعتمرين من خارج المملكة الذين سيبدأون في التوافد على المملكة بداية من يوم الأحد المقبل، لأداء المناسك وذلك ضمن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة.

وجاء ذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتا لضيوف الرحمن من خارج المملكة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحفاظ على صحة الإنسان.

وحصلت الوطن على صورة لأول تأشيرة عمرة بعد أزمة فيروس كورونا، وهي صادرة لمواطن إندونيسي.

وكشف مصدر بوزارة الحج والعمرة السعودية، عن أن المرحلة الثالثة للعمرة التي سيسمح فيها للمعتمرين من خارج المملكة بأداء العمرة ستبدأ يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن المملكة ستسمح لمواطني الدول الذين انطبقت عليهم الإجراءات الاحترازية لضوابط العمرة في أداء المناسك بداية من بعد غد.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة التشغيلية للعمرة ستكون نحو 20 ألف معتمر يوميا، إضافة إلى 60 ألف مٌصلً يوميا بالمسجد الحرام، إضافة إلى نحو 19 ألفا و500 شخص سيتمكنون من زيارة المسجد النبوي، موضحا أن الضوابط السعودية لاستقبال المعتمرين من الخارج شملت العديد من الإجراءات الاستثنائية، التي يتم تطبيقها للمرة الأولى، وذلك بسبب جائحة كورونا، منها أن الفئة العمرية المصرح لها بالقدوم لأداء العمرة من خارح المملكة ستكون من سن 18 حتى 50 سنة، مع إلزام كل القادمين لأداء العمرة، بتقديم شهادة فحص "Pcr"، بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

وأشار المصدر إلى أن الضوابط ألزمت الشركات ووكالات العمرة بضرورة الحجز المسبق للمعتمرين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقا للبرنامج المعتمد لكل معتمر، وإلزام المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية، بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.