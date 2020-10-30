"شركات السياحة" تعلن جاهزيتها لتنظيم رحلات العمرة فور صدور الضوابط

قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار تعكف حاليا بالتعاون مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة على وضع ضوابط العمرة المصرية لهذا العام، متوقعا أن تصدر تلك الضوابط خلال شهر نوفمبر المقبل على أن يبدأ المعتمرون المصريون السفر لأداء العمرة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل أو خلال يناير 2021.

لا توجد معوقات تمنع المصريين من اداء العمرة

وأضاف لـ"الوطن"، أن الضوابط التي ستضعها الوزارة ستراعى في المقام الأول مصلحة المواطن، مطمئنا المصريين قائلا "ستؤدون العمرة قريبا جدا وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل عدم إصابة أيا من المعتمرين المصريين بفيروس كورونا منذ سفرهم وحتى عودتهم لأرض الوطن".

وأوضح أنه لا توجد أية معوقات لأداء المواطنين المصريين العمرة، مضيفا أنه عقب صدورالضوابط سيتم بدء الرحلات بعد أن تنهي الشركات السياحية كافة الإجراءات الخاصة بتنظيم العمرة.

وأشار إلى أن خطاب الضمان البنكي الذي ستقوم الشركات السياحية بتقديمه لوزارة السياحة هذا العام كأحد اشتراطات تنظيم الشركات لرحلات العمرة يهدف في المقام الأول لتحقيق مصلحة المواطن عن طريق وجود ضمانة مالية يتم اللجوء إليها في حال وجود أية مخالفات لدى الشركات في تنفيذ البرامج المتفق عليها، فضلا عن وقف تداول التأشيرات بين الشركات.

وأوضح أنه خلال المناقشات التي عقدتها لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة مع شركات السياحة خلال الأسبوعين الماضيين للنظر في شكل موسم العمرة هذا العام، تم تقديم العديد من الاقتراحات حول قيمة خطاب الضمان والتي دار معظمها في أن تتراوح قيمة الخطاب ما بين 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

وأوضح عجلان أن شركات السياحة المصرية وعددها نحو 2500 جاهزة لتنظيم رحلات العمرة خلال الموسم الجاري بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات السعودية، موضحا أن الشركات تعرضت لخسائر كبيرة خلال الموسم الماضي جراء إلغاء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد "كوفيد19".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستبدأ من بعد غدا الأحد المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والتي يسمح خلالها للمعتمرين من خارج المملكة بأداء العمرة.