جرافيتي ولمبة جاز.. دعاية "الجيش الأبيض" بدمياط قبل الصمت الانتخابي

كثف الأطباء المرشحين للانتخابات البرلمانية عن محافظة دمياط بدائرتيها الأولى و الثانية من جولاتهم الانتخابية قبيل الصمت الانتخابي من دعايتهم الانتخابية حيث تصدرت التكاتك وسيارات المقطورة والنصف نقل المشهد الانتخابي لهم علاوة على قيام مؤيدي أحدهم برسم الجرافيتي والاستعانة بلمبة الجاز، شعار مرشحهم الانتخابي الدكتور جمال الزيني وكيل لجنة الصحة سابقا بمجلس النواب.

ويخوض المعركة الانتخابية 7 أطباء من أصل 88 مرشح ومرشحة جميعهم على المقعد الفردي مستقل وهم، الدكتور عزمي سلامة مرشح دائرة دمياط - الدكتور أسامة الحبشى رمز العقرب طبيب صيدلي - جمال الزيني وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا جراح المسالك البولية بمستشفى دمياط التخصصى رمز اللمبة الجاز - محمود نجيب مشعل رمز سماعة الطبيب نائب مدير معهد الأورام في محافظة دمياط - محمد علي محمد الجيوشي مدير مستشفى الروضة المركزي رمز زهرة عباد الشمس - دكتور عمرو شاهين مدير مستشفى الزرقا المركزي -وائل عارف أبو الخير محمود الحديدى أخصائي جراحة عظام بمستشفى أم المصريين العام "

ويعتمد الدكتور عزمي محمود سلامة، استشاري جراحة المخ و الأعصاب والمرشح للانتخابات للمرة الأولى بدائرة دمياط معولا على أبناء مسقط رأسه بكفر البطيخ وعلاقاته بزملائه من الأطباء ومرضاه، ويعتمد سلامة إلى حد كبير على السوشيال ميديا في بث مقاطع فيديو لبرنامجه الانتخابي، تناول فيها مشاكل أبناء دائرته وطرق حلها حيث تحدث عن أزمة الصيادين بمدينة عزبة البرج و الشيخ ضرغام والمتمثلة في ضرورة توسيع نطاق الصيد، وارتفاع إيجار المزارع بالشيخ ضرغام، علاوة على أزمة مكامير الفحم بدمياط الجديدة وضرورة العمل لإنشاء قسم جراحة الأطراف نظرا لما يتعرض له صناع الأثاث من بتر أطراف لطبيعة المهنة الشاقة وارتفاع أسعار الخامات وعدم وجود مكتب بريد أو وحدة إسعاف بقرية أم الرضا، كما لا يوجد ماكينة صرف معاش بقرى "أم الرضا و الركابية وجمصة"، علاوة على عدم توصيل الغاز الطبيعي و طرق معدومة الخدمة .

وعقد سلامة لقاءات جماهيرية بأبناء عزبة 6 وكفر البطيخ حيث التقى المواطنين بالشوارع ومحلاتهم التجارية كما قام بتوزيع بروشورات عليهم للتعريف به وعرض برنامجه الانتخابي.

فيما قام الدكتور أسامة الحبشي عضو مجلس نقابة صيادلة دمياط والمرشح عن دائرة دمياط رمز العقرب بتكثيف جولاته الانتخابية بمناطق "الأعصر - باب الحرس-غيط النصاري-المطري-المعلمين - شطا وطبل ومدينة عزبة البرج "، حيث التقى برواد المقاهي - محلات البقالة والفاكهة والورش والفول والفلافل.

ونظم الدكتور جمال الزيني وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا مؤتمر جماهيري حاشد بقرية الناصرية مسقط رأسه على نغمات أغنية "ابن البلد " للمطرب حكيم حيث يخوض الزيني المعركة الانتخابية معولا على شعبيته التي اكتسبها في برلمان 2005 م علاوة على دعم أبناء مسقط رأسه اللا محدود وزملاءه من الأطباء له حيث يخوض المعركة على المقعد الفردى مستقل في مواجهة مع 47 مرشح ومرشحة عن نفس الدائرة "كفر سعد ".

وعلق مؤيدوه بانرات تحمل اسمه على سيارات المقطورة والتكاتك والنصف نقل والتي جابت شوارع الدائرة دعما له .كما صور أحد المواطنين مقطع فيديو هو و أطفاله يعلنون فيه دعمهم للزيني كما حمل مؤيدوه لمبة الجاز شعار مرشحهم في مؤتمره الانتخابي بمسقط رأسه ونظم الأهالي مسيرة سيارة جابت شوارع القرية تصدرتها مكبرات السيارات الملاكي و التكاتك والموتوسيكلات كما رسم مؤيدوه جرافيتي دعما له على جدران الحوائط.

هذا وعقد الدكتور محمد الجيوشي رمز عباد الشمس أحد أبطال الجيش الأبيض والذي يخوض المعركة الانتخابية على المقعد الفردى مستقل عن دائرة كفر سعد مؤتمرات جماهيرية على المقاهي ويعول الجيوشي على دعم أبناء مسقط رأسه مدينة الروضة بمركز فارسكور علاوة على شعبيته التي اكتسبها خلال فترة عمله كطبيب بين أبناء مركز فارسكور حيث شغل الجيوشي منصب مدير سابق لمستشفى الروضة المركزي كما نظم مسيرة حاشدة تقدمها مستقلا حصان.

أما الدكتور عمرو شاهين مدير مستشفى الزرقا المركزي فواصل حملته الانتخابية بعد وفاة والدته مرتديا الكمامة حيث عقد جولات انتخابية بقرى" ميت أبوغالب و السوالم وكفر سليمان" على المقاهي كما قام بجولة بقري البراشية و كفر المياسرة التقى خلالها المواطنين ب "الصيدليات و محلات البقالة و الهواتف المحمولة "حيث التقاه الأهالي بالأحضان و حملت السيدات بنراته.

وكثف الدكتور محمود مشعل نائب مدير معهد أورام دمياط و الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى على المقعد الفردى مستقل من جولاته الانتخابية قبيل الصمت الانتخابي بقرية كفر المياسرة كما جابت مسيرة سيارة له شوارع الدائرة و خرج مشعل من السيارة مقدما التحية للمواطنين ويعول مشعل إلى حد كبير على أبناء مسقط رأسه ميت الخولي عبد الله دائرة مركز الزرقا والتي تشتهر بكونها القرية الأولى في مصر في استيراد الصيني علاوة على دعم أبناء بلده له.