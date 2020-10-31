حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب ألعاب التحدي والانتصار ويتسم بالعفوية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس والقمر المكتمل متنافران في منزلي المال واليوم يدعوك الفلك للحذر والتحفظ أمام بعض العروض التي تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في انفعالاتك وكن مستعدا للاهتمام بمشاعر من حولك لتحقق توافقا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.