حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتحمل المسئولية ويتسم بشخصيته القوية وقدرته على الصبر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في مواجهة برجك مما يثير أعصابك، وعليك بالتماسك والمرونة والانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اكتمال القمر الأزرق في برجك قد يدفعك للغضب سريعا.. اصبر اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.