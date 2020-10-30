حصاد مجلس الشيوخ خلال أسبوع: اجتماعان لإعداد اللائحة واستقبال النواب

شهدت أروقة مجلس الشيوخ على مدار أيام هذا الأسبوع فعاليات عديدة، شارك فيها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وكان على رأسها حفل الاستقبال الذي أقيم داخل بهو المجلس يوم الأحد الماضي، للنواب المعينيين بقرار من رئيس الجمهورية وعددهم 100 عضو، أسوة بحفل الاستقبال الذي أقيم للنواب المنتخبين وعددهم 200 عضو.

وحرص رئيس مجلس الشيوخ على تسليم كارنيهات العضوية للنواب الجدد، وسط حالة من التفاؤل، بميلاد الغرفة الثانية للبرلمان.

وشهد المجلس خلال هذا الأسبوع عقد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اجتماعين استمر كلا منهما قرابة 6 ساعات متصلة، وتم الانتهاء فيها من مناقشة نحو 100 مادة من مواد مشروع القانون والبالغ عددها 306 مواد، وكان من أبرز المواد التي تم الانتهاء منها هو الاستقرار على تشكيل عدد اللجان النوعية لهذا المجلس والبالغ عددها 14 لجنة نوعية.

وشهد المجلس استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور.

وكان على رأس المهنئين وفدًا من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس لتقديم التهنئة إلى "عبد الرازق" لتقلده رئاسة المجلس، وذلك فى حضور المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس، وذلك بالنيابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وكذا جميع أعضاء المجلس، قال فيها يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن 3000 زميل بالمجلس، أن نتقدم بالتهنئة للمستشار الجليل على منصبه برئاسة مجلس الشيوخ".

وقال حسام الدين، إن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، يعد بمثابة إضافة حقيقية، وسيضيف لهذا المجلس، ويستفيد الوطن من خبراته الدستورية والقانونية المتميزة، لاسيما وأنه ينتمي لأسرة قضائية عريقة، الأمر الذي قابله رئيس مجلس الشيوخ بالترحاب، مؤكدًا أهمية دور مجلس الدولة، قائلًا: "بالفعل والدي كان بمجلس الدولة".

وهنأ أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، المستشار عبد الرازق، معربين عن سعادتهم وفخرهم بتقلد هذه القامة القانونية الكبيرة رئاسة المجلس.

واستقبل رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

واستقبل المستشار عبد الوهاب وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعي أمين عام الوحدة، وفي حضور النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فاز برئاسة مجلس الشيوخ، بعدد أصوات بلغ 287 صوتا خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ.