الأرصاد: تحذير من الشبورة المائية غدا واحتمالية سقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيس بوك" توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا السبت، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

على أن تكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية تشمل "السلوم، مطروح، الإسكندرية"، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من "جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتشمل حلايب، شلاتين، كاترين"، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد تشمل "أسيوط، المنيا، أبوسمبل، بحيرة ناصر".

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 17

السلوم 23 19

سيوة 25 16

بورسعيد 27 22

دمياط 27 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 30 28

السويس 29 20

العريش 27 21

رفح 28 20

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 30 24

طابا 28 19

كاترين 27 14

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 23

الفيوم 29 18

بني سويف 29 19

المنيا 29 19

أسيوط 30 19

سوهاج 32 20

قنا 33 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 22

أبوسمبل 33 19

الوادي الجديد 32 22

شلاتين 33 25

رأس حدربة 33 26