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عاجل.. وفاة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا

كتب:

نرمين عفيفي
03:38 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
الدكتورة فرخندة حسن

الدكتورة فرخندة حسن

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وفاة الدكتورة فرخندة حسن، أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا.

وكتبت مايا مرسي عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "رحلت عن عالمنا اليوم الدكتورة فرخندة حسن العالمة الجليلة، أستاذة الأجيال، لا أجد كلمات توفيها حقها غير أنها كانت تعطي إلى آخر لحظة في عمرها، تنصح، تساعد".

وأضافت مايا مرسي: "تعلمت منك الكثير وإلى أن نلقاك ستعيشين في قلوبنا.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

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