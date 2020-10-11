مايا مرسي: المرأة سطرت عبر التاريخ ملحمة في عشق تراب مصر

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نصر السادس من أكتوبر ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، لافتة إلى أن المرأة سطرت عبر التاريخ ملحمة في عشق تراب مصر وتضحيات نسجت تاريخ أمة شاركت في جميع مراحل النضال ضد العدو سواء كان احتلالا أو عدوانا أو حكم جماعة أو إرهاب غاشم لا دين له.

وأضافت "مرسي" خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن عبارة "نحن لا نهاب الموت" هي عبارة شهيرة للمرأة المصرية في أول مظاهرة نسائية في ثورة 1919 لإعلان تأييدهن للثورة واحتجاجهن على نفي زعماء الأمة وفي نفس اليوم سقطت مجموعة من الشهيداء هن نعيمة عبدالحميد وحميدة خليل وفاطمة محمود وغيرهن من عظيمات مصر.

وأكدت أن بطولة المرأة المصرية للدفاع عن الوطن لم تقف عند الحروب التي خاضتها مصر، ولكن حجر أساس في الثورات المصرية، ففي العصر الحديث وفي حرب فلسطين 1948 نجد السيدة ابتسامات عبدالله أول سيدة تتطوع للجيش المصري لإسعاف المصابين حملت رتبة ملازم أول، كما أن الفدائيات خلدن أسماءهن في لوحة شرف مزجت بين الشجاعة والصمود والتضحية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.