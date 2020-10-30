ضبط 208 منشآت مخالفة وإعدام 384 كيلو حلوى فاسدة بكفر الشيخ

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ حملات لمديرية الصحة، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، على مصانع الحلويات؛ لضبط المخالفين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وتمكنت الحملة من المرور على مصانع الحلويات الخاصة بالمولد النبوي الشريف بمحافظة بكفر الشيخ، وضبط ما يقرب من 208 منشآت مخالفة، وسحب 316 عينة، وإعدام 384 كيلو، وحرر 157 محضرا للمنتجات المخالفة للمعايير والجودة المطلوبة.

وتمكنت حملة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ‫من ضبط 1661.5 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما بين 1400 كجم كبدة اشتباه صلاحية، و150 كجم كبدة، و28 كجم لحوم، و68 كجم دواجن، وتحرر محضر رقم 2116، و2117 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان كفر الشيخ، وتحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

وأكد المحافظ جمال نور الدين، أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمختلف قطاعاتها الخدمية، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه "نور الدين" باستمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫، بالإضافة إلى استمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار؛ للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.