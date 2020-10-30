ختام فاعليات مبادرة "لا للتحرش" بمراكز شباب كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» للشباب والفتيات، اليوم، بالتعاون مع "الاتحاد المصري للكيك بوكسينج" وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» بمركزي شباب دسوق و قبريط، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فتيات كفر الشيخ تفاعلوا مع المدربين وكسروا حاجز الخجل والخوف من الدفاع عن أنفسهم من خلال اكتساب مهارات الدفاع عن النفس بتدريبات عملية، مشيراً إلى أن ظاهرة التحرش أمر يرفضه المجتمع المصري وتحرمه الأديان السماوية وتجرمه القوانين المصرية وتنبذه كافة التقاليد والأعراف والأخلاقيات لتعارضه مع قيم المجتمع المصري وتقاليده .

وأضاف أنه تم تخصيص يومين من كل أسبوع للفتيات، لممارسة الرياضة بصالات الچيم بمراكز الشباب خاصة التي تتوافر بها الصالات الرياضية المجهزة ، بعد ما لمس تفاعل الفتيات مع المبادرة واحتياجهم لمكان آمن مجهز، لتدريبهم على المهارات الرياضية.

وأضاف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية، إن المبادرة عقدت دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، تضمنت تدريبات مكثفة لـ 20 متدربة بواقع 4 ساعات يوميا على فترتين تدريبيتين يتخللها ساعة استراحة، وألقيت محاضرة نظرية عن التحرش في اليوم الأول من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس، ونقاط القوة والضعف في الجسم ،وتدريبات عملية رياضية، لاكتساب المهارات الخاصة بالدفاع عن النفس.