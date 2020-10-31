تعرف على عدد من أدى العمرة وصلى بالحرم المكى حتى اليوم

كشفت وزارة الحج السعودية، أن عدد المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، الذين سجلوا فى منصة "أعتمرنا" منذ بداية موسم العمرة فى 4 أكتوبر الجارى وحتى يوم 27 من الشهر ذاته بلغت مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ومائة وستة وسبعين سعودى ومقيم.

وأضافت الوزارة، أن 59% من هذه الأعداد من المواطنين السعوديين والـ 41% الباقية من المقيمين، كما بلغت نسبة المسجلين من الذكور 68% والأناث 32%.

وأوضحت الوزارة، أن عدد من أدى العمرة حتى يوم الثلاثاء الماضى، بلغ 659 ألفا و430 معتمرا، فيما أدى الصلاة داخل المسجد الحرام 464 ألفا و960 مصلا، بينما قام بالسلام على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، 69 ألفا و926 شخصا، كما أدى الصلاة من الرجال فى الروضة الشريفة 21 ألفا و599 مصلا، فيما أدت الصلاة فى الروضة الشريفة 10 آلاف و800 سيدة.

وأعلنت الوزارة، أنها ستبدأ من بعد غد الأحد، المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والتى تسمح من خلالها المملكة باستقبال المعتمرين من جميع دول العالم، كما أصدرت المملكة الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام والتى شملت، منها أن الفئة العمرية المصرح لها بالقدوم لأداء العمرة من خارح المملكة ستكون من سن 18 حتى 50 عاما، مع إلزام كل القادمين لأداء العمرة، بتقديم شهادة فحص "Pcr"، بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط ألزمت الشركات ووكالات العمرة بضرورة الحجز المسبق للمعتمرين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقا للبرنامج المعتمد لكل معتمر، وإلزام المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية، بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.