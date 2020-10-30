نائب محافظ دمياط يفتتح مسجد"البحر" في كفر سعد

للأسبوع الثاني على التوالي، غابت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظة، وكلفت نائبها "إسلام إبراهيم" بحضور افتتاح مسجد "البحر" بمركز كفر سعد، بمشاركة الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، وإبراهيم نصير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وأشاد نائب المحافظ بالجهود التى تقوم بها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وعمارة بيوت الله، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من نظافة وتطهير وتعقيم والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى لحماية المصلين.

كان نائب محافظ دمياط، افتتح مسجد "نور الإسلام" بالسرو، الجمعة الماضية، في حضور الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، واللواء خالد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

وأعلن "سلامة" افتتاح 9 مساجد أخرى بالمحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقاً للخطة التى تنفذها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وإعمار بيوت الله، فيما أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 18 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 427 مسجدًا، وتستحوذ محافظة الفيوم على نصيب الأسد بـ11 مسجدا.