غدا .. شرم الشيخ على موعد مع حدث تاريخي بافتتاح متحف الآثار

تتجه أنظار العالم، غدا السبت، الي مدينة شرم الشيخ حيث تشهد مدينة السلام حدثًا يضاف إلى تاريخ مصر الحضاري، وهو افتتاح متحف شرم الشيخ الدولي الذي يضم أكثر من 5200 قطعة أثرية الي جانب تماثيل نادرة وعدد من القطع الأثرية النادرة في العالم.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك قطع أثرية لم تعرض من قبل سوف يجري عرضها للزوار، وأضاف خلال تفقده المتحف برفقة عدد من الخبراء أن الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية هى من تقوم بتنفيذ المشروع الذي استغرق عامين فقط بعد توقف دام لنحو 8 سنوات

وأشار إلى أن الرئيس كلف جهاز الخدمة الوطنية بضرورة الانتهاء من هذا الصرح الذي يعد أحد المشروعات القومية التي توقفت لأسباب أهمها أن المتحف يقع في مدينة السلام وهذا المشروع تحتاجه المدينة بالفعل، الي جانب أن تشغيله مرة أخري يضيف لمصر قوة من الناحية الثقافية والتاريخية ويعد أحد عوامل الجذب للسياحة، لافتًا إلى أن العميد محمد عبد العزيز، هو أحد العوامل الرئيسية في إتمام المتحف وهو أحد الجنود التي تكلفت بضرورة متابعة أعمال المتحف علي مدار عامين، حيث ينتمي إلي الشركة الوطنية للمقاولات.

يذكر أن الشركة الوطنية للمقاولات استعانت بشركة "مدكور للانشاءات" لضمان سرعة تنفيذ المشروع، من خلال أكثر من 2000 عامل ومهندس وفني عملوا علي مدار عامين لاتمام الحلم الذي انتظرته شرم الشيخ منذ عام 2003.

وأكد العميد محمد عبد العزيز، أن المتحف أحد أهم المشروعات التى جرى تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، وأحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحالي، موضحا أن اللواء كرم سالم، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية، كان يقوم أسبوعيا بزيارة المتحف لمتابعة الأعمال وضمان جودة التتفيذ، مشيرًا إلى أن المتحف مقام علي مساحة 200000 متر مربع، والمساحة الإجمالية للانشاءات 25709 متر مربع، النسبة البنائية للمشروع 12.82٪ من المساحة الكلية، مساحة مبني المتحف 13624 متر مربع شاملة المرحلتين الأولي والثانية.