تنازل مرشح بانتخاب مجلس النواب بالسويس لدعم القائمة الوطنية

أعلن محمود مصباح المرشح في انتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس تنازله عن الترشح في الانتخابات لصالح مرشحي القائمة الوطنية سيد الكرماوي وعفاف زهران، ومرشحي المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.

وأكد محمود مصباح خلال لقاء مع أهالي قيادات القطاع الريفي بالسويس، تقدمه بطلب للجنة الانتخابات يفيد تنازله عن الترشح، حيث إنه حريص أن يكون نواب السويس يدا واحدة في مجلس النواب مع أعضاء مجلس الشيوخ، وأنه يؤكد مساندته لمرشحي القائمة الوطنية والمرشحين على المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.

وأشار "مصباح"، إلى أنه في يوم الانتخابات سيرى الجميع، كيف نقوم بالتصويت للواء حسن عيد وجمال عبيد لأنهم يستحقون ذلك.

وأشاد المحاسب أحمد خشانه، عضو مجلس الشيوخ خلال اللقاء، بالروح الطيبة للمرشح محمود مصباح الذي أعلن دعمة لمرشحي القائمة الوطنية والمرشحين للمقاعد الفردية.

وأكد "خشانه"، احترام جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما يريدونه بالفعل هو خدمة شعب السويس خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مطالبهم.

وأضاف، أننا لدينا برنامج كامل لتوفير فرص عمل لشباب السويس، وتحقق بالفعل جزء من هذا البرنامج، وتم توفير فرص عمل وسيحدث المزيد قريبا، ونحن حريصون على دعم الجهاز التنفيذي من خلال المشاركة الاجتماعية لتطوير محافظة السويس وجميع أحيائها، وصولا إلى ما يتمنى تحقيقه المواطن بالسويس.

ووجه جمال عبيد، المرشح لانتخابات مجلس النواب بالسويس، الشكر للمرشح محمود مصباح وعلى دوره لتوحيد صفوف أبناء السويس من أجل العمل علي خدمة السويس، وأن يكون نواب مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدًا واحدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا العمل جميعا من تطوير المحافظة وهذا هو هدفنا الرئيسي.