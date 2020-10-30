محافظ القليوبية يناقش استعدادات انتخابات مجلس النواب

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تقف علي مسافة واحدة من مرشحي مجلس النواب كافة، مشددا علي ضرورة توفير الاستعدادات اللازمة لخروج العملية الانتخابية على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية، لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب، المقررعقدها يومي السبت والأحد 7و8 نوفمبر المقبل؛ لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتأكيد على الانتهاء من تطهير اللجان الانتخابية كافة وتعقيمها، وتجهيزها لاستقبال الناخبين، فضلا عن التأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو أبو راية، مساعد مدير الأمن للأمن العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي مكتب المستشار العسكري للمحافظة، والمرور والدفاع المدني، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بالمحافظة.

وأصدر "الهجان" توجيهاته خلال الاجتماع، بإنهاء الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير كافة، قبل بدء عملية الاقتراع بجميع اللجان، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، والمقيدين بجداول الناخبين بالمحافظة، يبلغ 3 مليون و278 ألفًا و78 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية، بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

ووجه محافظ القليوبية السكرتيرين العام والمساعد، بالإشراف على رؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية، بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتذليل العقبات؛ لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس النواب، وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز)، فضلا عن استعدادات ادارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وشدد "الهجان" على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع؛ لاختيار ممثليهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي، بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، خلال الاجتماع، توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، والعمل علي تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين، من حيث توفير أماكن انتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يخص (تطهير اللجان، وتعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، وتوفير المعدات)، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.

كما شدد محافظ القليوبية، على تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية، وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع الجهات كافة، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية؛ لتلافي الملاحظات كافة، وتجهيز المقرات.