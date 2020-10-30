إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لحظات من الرعب عاشها ركاب سيارتين حينما فشل السائقين في التوقف أو الانحراف جانبًا، وأصبح التصادم أمرصا واقعًا لا محالة، حيث اصطدمت السيارتين في لحظة خاطفة ما تسبب في فقد الركاب وعيهم من شدة الصدمة لينتبهوا على حدوث إصابات بسيطة تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح قطعية.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة بطريق دمو أمام مستشفى الفيوم الدولي، بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد محمد فريتم، معاون المباحث، أنّ المصابين هم شادي انسي مكرم (24 عامًا) مُصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وإيفون إبراهيم إسحاق (50 عامًا) مصابة بكدمات في الساقين، وناصر إبراهيم سلمان (53 عامًا)، وأحمد محمد جابر (22 عامًا) مصاب كدمة في الساق اليسرى، وجمعة محمد محمد (54 عامًا) مصاب بجرح قطعي في الشفة العليا، وهدير محمد نور الدين (24 عامًا) ومصابة بكدمة في الساق اليسرى.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أنّ سبب حدوثه هو السرعة الزائدة للسيارتين، حيث فقد السائقين السيطرة على عجلة القيادة ولم يتمكنا من التوقف، أو الانحراف جانبًا بسبب وجود سيارات مسرعة في الخلف مما أسفر عن تصادمهما، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.

على جانب آخر، أثار الحادث غضب المصابين وغضب أهالي المنطقة الواقع فيها الحادث بسبب وقوعه أمام مستشفى الفيوم الدولي، وعدم قيام أحد من أطباء المستشفى بالتدخل أو محاولة إنقاذ المصابين، وتركهم للمصابين حتى حضور الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.