إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أسيوط - سوهاج" الشرقى دائرة مركز البداري في محافظة أسيوط، قبل قليل، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغًا لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق السريع "أسيوط - سوهاج" أمام قرية "نجع زريق" دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البدارى والحالة العامة مطمئنة، وجرى رفع آثار الحادث وإخلاء الطريق لتسيير حركة المرور كما تم تحرير المحضر اللازم.

وكانت "الوطن" حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.