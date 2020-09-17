تصريح بدفن جثامين أم وأطفالها الـ3 ضحايا حادث "الترعة" بأسيوط

صرحت نياية البداري في محافظة أسيوط، بدفن جثامين سيدة وأطفالها الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة العقال القبلي التابعة لمركز البداري.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بمدخل العقال القبلي دائرة المركز ووقوع وفيات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (6582 ه‍ ن س) في ترعة بمدخل العقال القبلي بمركز البداري، ووفاة مستقليها وجرى إخراجهم بواسطة قوات الدفاع المدني والإنقاذ.

وأسفر عن الحادث وفاة "إيمان عبدالله فاروق" 28 عامًا، و"ريهام محمود فوزي" 7 سنوات، وشقيقتها "راندا" 5 سنوات، وشقيقتها "كرما" 3 سنوات، جميعهم مقيمين بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة والدهم "محمود فوزي"، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثث ومتابعة حالة المصاب.

ومن جهة أخرى تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، موقع حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة العقال القبلي بمركز البداري.

ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة البداري، بصرف التعويضات اللازمة لأسرة المتوفيين وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر.