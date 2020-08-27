أمير رمسيس: نور الشريف تنازل عن جزء من أجره في "بتوقيت القاهرة"

قال المخرج أمير رمسيس، إنه أخرج "بتوقيت القاهرة" الذي يعتبر آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان الراحل نور الشريف، مشيرًا إلى أنه كان يبلغ من العمر 34 عامًا آنذاك.

وأضاف رمسيس خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة": "كانت علاقتي تقليدية به كأي مخرج وممثل، كنت خائفًا من الفكرة في بداية الأمر، حيث عملت مع المخرج الراحل يوسف شاهين كمساعد مخرج وكنت في الحادية والعشرين من عمري، وهو ما علمني كيفية التعامل مع الممثلين".

وتابع: "تقاربت إنسانيا مع نور الشريف ولم تنقطع علاقتنا منذ فيلم توقيت القاهرة، ولم أكن اتخيل أنه سيوافق على الفيلم، وبالفعل اتصل بي هاتفيًا وطلب مني البدء في البروفات".

وأردف: "تنازل عن أجره لكي يتم إنتاج الفيلم دون أي مناقشة، وفي أول بروفة، ذهبت إليه أنا وشريف رمزي، وفوجئنا بكثرة العلامات باللون الأسود على نسخة السيناريو الخاصة بنور الشريف، وهو ما جعل شريف رمزي يشعر بالإحراج لأنه كان يحتفظ بالنسخة على الآي باد".

وأشار إلى أن الفنان شريف رمزي أبدع في دوره، وكان سببًا كبيرًا في نجاحه وحصوله على الجوائز أنه كان خائفًا من المشاركة أمام الراحل نور الشريف، لافتًا إلى أن "نور الشريف" كان يتمتع بالإرادة والإصرار على المشاركة في الكواليس بالرغم من ظروفه الصحية.