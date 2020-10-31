اعترافات طباخ الترامادول: بصنعه من عجينة مضاد حيوى وثروتي 11 مليونا

"باصنعه بشوية مضاد حيوى وشوية مسكنات وخافض حرارة"، بهذه الوصفة المقتضبة، حاول عاطل بالقناطر الخيرية نفى تهمة الاتجار فى الترامادول وتصنيعه، وقال المتهم خلال التحقيقات معه: "دى خلطة ما بتضرش حد، الناس بيتهيأ لها أنا مالى".

وأضاف المتهم، أنه خلط تلك الأصناف حرفة وفن تعلمه من أحد تجار المخدرات فى السجن منذ عدة سنوات: "هو مات وأنا لما خرجت ملقيتش شغلانة قلت أجرب ومشيت"، لافتا إلى أن مقاديره لا يعلمها أحد غيره وأن تلك الوصفة حازت على أعجاب المتعاطين.

وأوضح المتهم أنه كون ثروة تقدر بـ11 مليون جنيه، وهو ما ساعده فى إنشاء مصنع وشراء مكونات التصنيع، حيث كان يشترى كميات من المضاد الحيوي وخافض الحرارة، تقدر بملايين الجنيهات شهريا من مخازن الأدوية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية له معلومات جنائية مسجلة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع وترويج العقاقير المخدرة متخذاً من مخزن أسفل العقار محل سكنة وكراً للتصنيع وعثر مصنع المتهم على 50000 قرص مخدر لعقارى الترامادول، التامول و13000 قرص مؤثر لعقار بريجا فالكس و16000 قرص منشط جنسى، و70000 قرص لعقار ميزوتاكو 19080 قرص لعقار سينترم.

كما تم ضبط كمية من مسحوق البارسيتامول وزنت 35 كيلو جراما، وكمية من مسحوق النيساتيل وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مسحوق العقاقير يستخدم فى تصنيع الفيتامينات وزنت 97 كيلو جراما، وكمية من مسحوق الفلوموكس (مضاد حيوى) وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مسحوق ديكلوفينال الصوديوم وزنت 4 كيلو جرامات وكمية من مسحوق الماغنسيوم وزنت 2 كيلو جرامات كمية من مسحوق نوروفالكوم لتصنيع التامول المخدر وزنت ( 5,500 كيلو جرام)، و(57) شيكارة تحوى كربونات الكالسيوم وزنت ( 1425 كيلو جراما) وجالون مسحوق منتول يستخدم فى تسنثع عقار الترامادول وزنت (16 كيلو جراما) وكبير من العدد والأدوات والمواد والمستلزمات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف.

وتبين أن قيمة تلك المضبوطات تقدر بـ 6 ملايين جنيه، تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وقررت مصادرة المضبوطات وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.