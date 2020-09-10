جمارك المطار تضبط محاولتي تهريب أقراص ترامادول وكمية من الحشيش

أحبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد مدير الإدارة محاولتى تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش وكمية من الأوراق المعدة لتزوير اليورو بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى المحاولة الأولي، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو إشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى الراكب مصري قادم من ايطاليا

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفى

100 قرص من أقراص الترامادول المخدر مخبأة داخل أكياس البن

وبالعرض على، عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة، لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 100 قرص من أقراص الترامادول المخدر مخبأة داخل أكياس البن وكمية من عملات فئة 50 يورو معدة للتزوير بين طيات الملابس بحقائبه .

فرنسى من أصل مغربى

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليونانية القادمة من أثينا إشتبه، أحمد سيد مأمور اللجنة المعين علي الخط الأخضر فى الراكب فرنسى من أصل مغربى والذى بدا عليه الإرتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفى

حشيش مخبأة فى مكان حساس أسفل الملابس الشخصية

وبالعرض على، عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من، احمد مجاهد وعماد صلاح مأمورى تفتيش الركاب لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود لفة حشيش بوزن 25 جرام مخبأة فى مكان حساس أسفل الملابس الشخصية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 82 و 79 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.