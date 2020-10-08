ضبط 13 ألف قرص ترامادول بحوزة عاطل في البحيرة

قررت النيابة العامة في البحيرة حبس عاطل أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته 13 ألف قرص ترامادول للإتجار، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط "13 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول"، بحوزة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام"، واللواء محمد والي مدير أمن البحيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.