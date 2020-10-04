ضبط 220 طربة حشيش و13 ألف قرص ترامادول بــ1.7 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام"، وبمُشاركة مديرية أمن الشرقية من تحقيق النتائج التالية: ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما – مبلغ مالي - هاتفان محمولان) بحوزة (عاطلين، أحدهم مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية.

وضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و320 ألف جنيه.

وفي مديرية أمن البحيرة، تمّ ضبط (13 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وجرى ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات – مبلغ مالي – هاتفان محمولان) بحوزة (سائق، عاطل – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و460 ألف جنيه.