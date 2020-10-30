"سي إن إن": ارتفاع ضحايا زلزال تركيا واليونان إلى 8 أشخاص

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد قتلى الزلزال الذي وقع في بحر إيجه، بالقرب من تركيا واليونان، ارتفع إلى 8 أشخاص على الأقل في كلا البلدين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن 6 من بين هؤلاء الضحايا قتلوا في تركيا، وأصيب 257 آخرين، بينما قتل اثنان في اليونان، واستخرجت السلطات في جزيرة ساموس جثتيهما من تحت الأنقاض.

وأضافت "سي إن إن"، أن محاولات إنقاذ الأفراد لا تزال جارية، وجرى إجلاء بعض الأشخاص من منازلهم.