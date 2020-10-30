تعمل منصة المشروعات على إتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية للتشجيع علي البدء في تنفيذ مشروعات خاصة أو تطوير المشروعات القائمة، فضلا عن إتاحة كافة أنواع الدعم التي تلبي احتياجات جميع فئات وشرائح رواد ورائدات الأعمال.

وتستعرض "الوطن" في ذلك الإطار أوراق وشروط الحصول على قرض السيارة الأجرة من جهاز تنمية المشروعات، وفقا لما حددته منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنمية المشروعات، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة للحصول على السيارات الأجرة من جهاز تنمية المشروعات

ـ بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن.

ـ صحيفة الحالة الجنائية للعميل.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

ـ رخصة قيادة مهنية - حسب نوع المركبة - طبقا لقانون المرور.

ـ إثبات محل إقامة العميل والضامن.

ـ آخر إيصال كهرباء، تليفون للعميل والضامن.

ـ شهادة التأمينات الاجتماعية (سائق/صاحب سيارة).

ـ موقف ضريبي حديث للعميل.

ـ شهادة "بروتستو" حتى تاريخه.

ـ شهادة عدم إفلاس حتى تاريخه.

ـ البطاقة الضريبية للعميل (في حالة النشاط القائم).

ـ عرض أسعار حديث من الوكيل أو أحد الموزعين المعتمدين.

ـ في حالة مكتب رحلات: مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21000 جنيه مصري (واحد وعشرين ألفا).

ـ في حال تمويل الميكروباص والسوزوكي يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من وحدة مرور المحافظة.

- الحد الأدنى للمساهمة الذاتية يبلغ 25%، وفي حال تمويل سيارة تاكسي وعدم توافر لوحات معدنية يمكن تخفيض المساهمة الذاتية إلى 15% كحد أدنى مع إمكانية مد فترة السداد لتصبح 6 سنوات كحد أقصى (حيث سيقوم العميل بشراء اللوحات من موارده الذاتية).