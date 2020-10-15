بتمويل 100%.. طرق الحصول على قروض المصروفات الدراسية من 5 بنوك

يتيح عدد من البنوك الحكومية والخاصة قروض وبرامج لتمويل المصروفات الدراسية سواء كانت الجامعية أو المدرسية، وتتفق هذه البنوك على الأوراق المطلوبة من العميل للموافقة على القرض، لكنها تتباين فيما بينها على شروط القرض سواء في القيمة أو سعر الفائدة عليه أو بعض الشروط المتعلقة بالعميل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، التفاصيل الكاملة لقروض تقسيط المصروفات الدراسية بعدد من البنوك، على رأسها بنك مصر، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي.

تفاصيل قروض تقسيط المصروفات الدراسية في بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

المستندات المطلوبة من الموظفين للحصول على قرض تمويل المصروفات الدراسية من بنك مصر

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض معتمد من الشركة، أو الشركات.

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو القسط الشهري.

تفاصيل قروض تقسيط المصروفات الدراسية من بنك التعمير والإسكان

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة المصاريف الدراسية.

- تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر و حتى 12 شهرًاَ.

المستندات المطلوبة من الموظفين للحصول على قرض المصروفات الدراسية من بنك التعمير والإسكان

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان بمفردات المرتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب 6 أشهر متصلة.

المستندات المطلوبة من أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب آخر 6 اشهر أو شهادة من محاسب قانوني.

تفاصيل قروض تقسيط المصروفات الدراسية من البنك التجاري الدولي

- سعر عائد مميز 21%.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- قيمة القرض تصل إلى 200 ألف جنيه.

- مرونة في السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

تفاصيل قروض تقسيط المصروفات الدراسية في البنك الأهلي الكويتي

- مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا.

تفاصيل قروض تقسيط المصروفات الدراسية من المصرف المتحد

بالنسبة للتمويل التعليمي للتعليم الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 ألف جنيه.

- مدة التمويل 12 شهرا.

بالنسبة للتمويل التعليمي للتعليم ما بعد الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 جنيها.

- مدة التمويل 36 شهرا.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية للولي الطبيعي أو الشرعي.

- كشف حساب بنكي شخصي 3 أشهر أو 3 إيصالات راتب.

- خطاب رسمي من الجهة التعليمية (اسم الطالب – تفاصيل المصروفات الدراسية – مدة البرنامج الدراسي).