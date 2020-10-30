عاجل.. العراق تشكر مصر على "المساعدات العاجلة": تدعمنا بمواجهة كورونا

وجهَّت الحكومة العراقية الشكر والتقدير للدولة المصرية، بعد المساعدات العاجلة التي أرسلتها الحكومة المصرية لبلادهم.

وقال أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، لدى استقباله طائرة نقل عسكرية مصرية محملة بالمساعدات: "باسم حكومة وشعب العراق، نتقدم بالشكر والتقدير لحكومة وشعب مصر، لإرسال مساعدات ومعدات طبية دعماً منها لمصابي جائحة كورونا في العراق".

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان رسمي صادر عنها اليوم، إرسال مصر لكميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية، حيث كان في استقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.

ووجه الجانب العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر، والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود والمساعي المصرية في مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.