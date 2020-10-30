رئيس الزمالك المعزول يقتحم نادي ميت غمر ويمنع أعضاءه من الدخول: أنا صاحب النادي

شهدت زيارة رئيس نادي الزمالك المعزول، لنادي ميت غمر الرياضي بمحافظة الدقهلية، اليوم، مشادة كلامية بعد منع أعضاء النادي من الدخول أثناء الزيارة من أجل منع الزحام داخل النادي.

واحتجت إحدى السيدات على قرار منع الأعضاء من دخول النادي وتوجهت إلى رئيس نادي الزمالك أثناء جولته بالنادي قائلة: "يا سيادة المستشار أنت حضرتك ضيف عندنا.. هو دا مكان حضرتك؟، باسألك سؤال، مش أنت ضيف عندنا، صح؟، وإحنا أصحاب مكان في نادى ميت غمر، ده نادينا بتاعنا، إزاي إحنا ستات نقف برة وسط الشباب، والباب اتقفل علشان خاطر حضرتك جوه، أنا جايه أدخل منعوني وأدخل بالإذن ليه، واللي واقف على الباب مش من نادي ميت غمر، دا واحد تبع حضرتك".. ورد رئيس نادي الزمالك: "لأ أنا صاحب النادي، أنا صاحب نادي ميت غمر، أنا"، وردت السيدة : "لو أنت صاحب النادي هتوقف الستات برة في وسط الرجالة والشباب" وتدخل أحد الأشخاص في الحوار قائلا: "دي تعليمات النادي مش المستشار" ثم سألها: هو أنتي بتصوري ليه؟، فأوقفت التصوير.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وعبر عدد من أعضاء النادي عن غضبهم من منع الأعضاء من الدخول، وقال أحدهم: "نادي ميت غمر تأسس سنة 1932 ولم يحدث مثلما حدث اليوم من منع أعضاء النادي من الدخول"، ووجه كلامه إلي رئيس النادي قائلا: "مهندس جمال قنديل، كنت من أشد مؤيديك سابقاً من فضلك حافظ على القدر الباقي من احترامنا لك وتقدم باستقالتك"، ووصف أحد المتابعين السيدة قائلا: "والله العظيم سيدة غمراوية بميت راجل، وآسف أن يتحول نادي ميت غمر إلى عزبة ويحمل الفيديو تصريحا بذلك على لسانه بأنه صاحب النادي. والحقيقة أن النادي الذي يحمل اسم ميت غمر يبدو أنه قد تحول إلى فرع جديد من فروع عزبته".

من جانبه، قال علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن جميع مراكز الشباب والنوادي بعيدة تماما عن الدعاية الانتخابية لأي مرشح، وما حدث أن رئيس نادي الزمالك دخل النادي، وتم منع أنصاره من الدخول، ووقفوا جميعا بالخارج، ولم يقم مؤتمرًا انتخابيًا.

وأضاف الشربيني لـ"الوطن" إن إدارة شباب ميت غمر ستحرر مذكرة بتفاصيل ما حدث، وسيكون فيه إجراء رادع حال وجود أي مخالفة، وأشار إلى أنه نظرًا للزحام أغلق أمن النادي البوابات.

ويتنافس في دائرة ميت غمر 35 مرشحا على مقعدين في الانتخابات التي ستجري ضمن المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر القادم، بينما يتنافس في الانتخابات على مستوى دوائر الدقهلية 362 مرشحا في 10 دوائر انتخابية على 21 مقعدًا فرديا، وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.