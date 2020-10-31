حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهة برجك، وعليك ألا تستجيب اليوم لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش العاطفي، وأن تحاول تجنب الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.