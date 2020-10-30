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الداخلية تكشف حقيقة فيديو إطلاق نار كثيف بأسيوط: حدث بدولة عربية

كتب:

محمد بركات
09:30 م | الجمعة 30 أكتوبر 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بأسيوط استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

وأشار مصدر أمني إلى أن ما جرى تداوله من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان (بلاغ للسيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن أسيوط والسيد رئيس مباحث مركز أبنوب) لمشاجرة بين عائلتين بمنطقة بني محمد بمحافظة أسيوط، يظهر فيه إطلاق أعيرة نارية بكثافة من أسلحة ثقيلة.

بالفحص تبين أن الفيديو المُشار إليه خاص بأحداث جرت في إحدى الدول العربية وغير خاص بمشاجرة بين عائلتين بقرية بني محمد بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، وأن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة فجر اليوم 30 أكتوبر الجاري بين عائلتين بجزيرة القلعة التابعة للقرية المُشار إليها بسبب خصومة ثأرية قام بعض أطرافها بإطلاق النيران في الهواء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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