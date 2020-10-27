"الداخلية" عن إحراق سيارة مرشح برلماني بالدقهلية: سماعات الدعاية ولعت

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إشعال مجهولين النيران بسيارة ربع نقل خاصة بأحد المرشحين لمجلس النواب بناحية أجا بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنَّه حال سير السيارة المشار إليها على طريق "أجا - المنصورة" بدائرة مركز شرطة أجا قيادة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز)، وشقيق أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020، ومحمل بالصندوق الخلفي سماعات "يستخدمها في الدعاية الانتخابية"، حدث ماس كهربائي بتوصيلاتها، مما أدى إلى نشوب حريق بالسماعات.

وباستدعائه أيد ذلك، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، كما أمكن التوصل إلى شاهدي رؤية، وبسؤالهما قررا أنهما شاهدا السيارة حال توقفها، ونشوب حريق بالسماعات المتواجدة بالصندوق الخلفي، وأضافا بمساعدتهما لقائد السيارة في الإطفاء.