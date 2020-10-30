أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 208 قطعة سلاح ناري، بحوزة 173متهما.

وذلك على النحو التالي: 20 بندقية آلية. 38 بندقية خرطوش. 11 طبنجة. 138 فرد محلي. 212 طلقة مختلفة الأعيرة. 30 خزينة متنوعة. 213 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 74878 حكما قضائي متنوع بإجمالي 6191 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي: 314 حكم جناية.

21252 حكم حبس جزئي. 4580 حكم حبس مستأنف. 39673 حكم غرامة.

9059 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 15 متهما، ارتكبوا 35 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 242 قضية مخدرات بحوزة 246 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر البانجو وزنت (46,760 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت (31,710 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,395 كيلو جرام). كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,315 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (1,435 كيلو جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (925 جرام). كمية من مخدر الكيتامين وزنت (700 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (260 جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (225 جرام). عدد (12703) أقراص مخدرة.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط (44) متهما. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط (251) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها:

إعادة 7 دراجات نارية – سيارتين. في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 18904 مخالفات مرورية.

في مجال فحص السائقين:

فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.