حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اكتمال القمر الأزرق في منزل العلاقات يمدك اليوم بالحيوية في التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر المكتمل يعدانك بالسعادة وبقضاء أوقات حلوة وتحسن التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.