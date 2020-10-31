مرشح "القائمة الوطنية" في بورسعيد: ملتزمون بشكل وتوقيتات "الدعاية الانتخابية" لنكون نموذجا يُحتذى به

قال الدكتور محمود حسين، المرشح للقائمة الوطنية من أجل مصر لشرق الدلتا عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، إنه ينوى تقديم مقترحات متعددة بتعديلات فى قانونَى «الرياضة والهيئات الشبابية».. وإلى نص الحوار:

الدكتور محمود حسين: أنوى تقديم تعديلات لقانونَى "الرياضة والهيئات الشبابية"

ما محاور برنامجك الانتخابى؟

- أنوى تقديم مقترحات متعددة بتعديلات فى قانونَى «الرياضة والهيئات الشبابية»، بشكل يتناسب مع التطور الهائل فى مختلف المجالات، وأستكمل ما قمت به كوكيل للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى الدورة السابقة، حيث تُوِّج بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهداء بورسعيد هديتين، أولاهما: إنشاء استاد النادى المصرى فى نفس موقعه وبمواصفات عالمية، إضافة إلى استاد بورسعيد، والمدينة الرياضية الجديدة فى مدينة سلام مصر.

ماذا عن النادى المصرى؟

- النادى جزء من المنظومة الرياضية ببورسعيد، وساهمت فى تطويره بجزء كبير الدورة السابقة، بداية من الحصول على موافقة إنشاء المدينة الرياضية الحالية فى فترة وزير الشباب والرياضة السابق بتكلفة نصف مليار جنيه، كذلك الدعم المالى للأندية «المصرى، المريخ، الحرية للمعاقين، وهواة الصيد وبورفؤاد»، ومراكز الشباب، وعقد الوزير لقاء مع ممثلى الأندية ومراكز الشباب لعرض مشكلاتهم ومقترحاتهم، كما شاركت فى خروج قانونَى «الرياضة والهيئات الشبابية» إلى النور بعد أكثر من 40 عاماً.

هل هناك أى تحركات أخرى؟

- بالطبع، مستمر فى استعجال تسليم إسكان «المرحلة الثالثة» وإيجاد بديل لمشروع 9000 بالشرق ليدخل نطاق مدينة بورفؤاد، ورفع الإيقاف عن الحصص الاستيرادية لمواليد الهجرة والميلاد العارض والمقيمين ببورسعيد، بالتعاون مع الغرفة التجارية لفترة تتجاوز الـ10 سنوات حتى يتم التعامل معهم كأبناء المحافظة، واستعادة مكانتها سياحياً باستخدام أهم وسائل الجذب بوضع خطة القضاء على الكساد التجارى، ورفع بعض القيود الجمركية التى أضرت بالتجار، وتأكيد ما طالبت به دوماً أن تكون وظائف بورسعيد لأبنائها، خاصة فى قطاعات البترول والكهرباء، وعرضته على رئيس الوزراء وبعض المؤتمرات وزير البترول، وأوضحت وقتها أن تعيين عاملين من خارج المحافظة يكلف إقامة وغذاء وبدلات سفر تجور على حقوق أبنائها فى العمل، وتضر بالسياحة لإقامة الأغراب بالفنادق، وتتعذر للزائرين من المحافظات الأخرى، وارتفاع أسعار الغرف الفندقية.

إلى أى مدى تلتزم القائمة بالدعاية الانتخابية والحد الأقصى وأشكالها؟

- تعليمات من حزب مستقبل وطن لكل المرشحين بالقائمة الوطنية بالالتزام بشكل وتوقيتات بدء الدعاية الانتخابية، وعدم خرق أى بند من بنودها من تكلفة أو توقيت، وكذلك الصمت الانتخابى، بهدف أن تكون نموذجاً يُحتذى به لكل المرشحين.

البرلمان السابق وطنى صميم قام بمهامه فى أصعب فترة مرت بها مصر

هل البرلمان الماضى ظُلم شعبياً؟

- بالطبع، فالبرلمان السابق وطنى صميم قام بمهامه فى أصعب فترات مرت بها مصر لأنه كان أمام اختيارين، إما أن ينال الرضا الوقتى للمواطن على حساب المصلحة العامة والمواطن فى المستقبل، أو أن يختار المصلحة العامة والوطن على شعبية النائب فى دائرته، وقد فضّل المصلحة العامة، وما اتخذه الرئيس من قرارات مصيرية للحفاظ على رؤية مستقبلية لمصر تضمن مكانتها فى مصاف الدول المتقدمة وأحياناً تعارضت مع الرضاء الوقتى للمواطنين، مفضلاً مصلحة مصر والوطن عن الشعبية للنائب، ولولا هذه القرارات ما تخطت مصر الأزمات المتعددة التى تعرضت لها هى والعالم ككل، والبرلمان به توجهات سياسية سواء أحزاب أو مستقلون أو ائتلاف سياسى قبل بدء إجراءات الترشح، وحزب مستقبل وطن رفض تشكيل قائمة انتخابية بمفرده رغم أن قدراتنا الحزبية تمكننا من فعل ذلك بحكم انتشار الحزب فى كل القرى والمدن.

الدور الرقابى

سيكون أفضل لوجود متسع من الوقت لم يُتح فى الدورة السابقة بسبب كثرة التشريعات والقوانين التى عُرضت على المجلس، كما أنه سيشهد بروز نجوم فى سماء العمل الرقابى ستتاح لهم الفرصة أكثر من الأعضاء فى الفترة السابقة.