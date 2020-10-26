فنادق الغردقة تستقبل 118 سائحًا بلغاريًا في أول رحلة قادمة من صوفيا

استقبلت فنادق الغردقة، اليوم الاثنين، 118 سائحا بلغاريا، عبر أول رحلة طيران عارضة قادمة من العاصمة البلغارية صوفيا، تزامنا مع عودة الحركة الجوية، عقب انقطاع دام لأكثر من 7 أشهر منذ جائحة كورونا.

وأنهت العلاقات العامة بمطار الغردقة، استقبال السائحين ووفرت التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

وأجرت فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، والتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين.

وأشار رضا الدخاخني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية شمال مدينة الغردقة، إلى أن عودة السياحة البلغارية ستنعش فنادق الغردقة، موضحا أن الفنادق استقبلت الآلاف من السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات الأجنبية "سويسرا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، والمجر، وصربيا، ومولدفا، ومقدونيا، وسويسرا، وبولندا، ورومانيا، وبلغاريا، وفرنسا".

ونوه "الدخاخني" إلى أن القطاع السياحي بدأ ينتعش في مصر، منذ أن فتحت مجالها الجوي أمام الأسواق السياحية العالمية؛ إذ كانت من أول 10 دول في العالم فتحت مجالها الجوى أمام السائحين والوافدين، لزيارة مقاصدها السياحية، مطلع يوليو الماضي، مؤكدا إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.

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