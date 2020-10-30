الجيش الإسرائيلي ترسل "فريق طوارئ" لمساعدة تركيا في كارثة زلزال إزمير

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسلطات التركية في الأزمة التي تمر بها اليوم، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة إزمير التركية، وبلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع "إيها ميديا" التركي، فقد أمر جانتس عددًا من ضباط الجيش الإسرائيلي بتكوين فريق طوارئ وإرساله، إلى تركيا من أجل مساندتها في الحادث الأليم.

وهرع المواطنون الأتراك إلى الشّارع بعد هزة أرضية، اليوم، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الجمعة، إن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما أصيب 419 آخرين، إثر الزلزال الذي ضرب غربي البلاد.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الزلزال إلى 14 شخصا في اليونان وتركيا معاً، حيث قتل شخصان في اليونان.

وحسب السلطات التركية، أسفر حصر الخسائر حتى الآن، عن انهيار 20 مبنى، وأسفر رصد الخسائر الأولية عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية، إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية (تسونامي)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وعبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت وكالة الأناضول: "حدوث تسونامي جزئي في منطقة "سفري حصار"، جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".