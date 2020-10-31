مصدر: قطع المرافق عن العقارات بواجهات الطوب الأحمر حتى يتم طلاؤها

كشف مصدر مسئول، أن هناك تعليمات للمحافظات، بالاستمرار فى ملف طلاء واجهات العقارات، خاصة المطلة على الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية، وذلك فى إطار الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكل المحافظات، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن عدم إدخال أي مرافق لأي عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى، وذلك لحين تشطيب الواجهات.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أنه يشترط أن يكون دهان الواجهات بلون واحد للمنطقة كلها، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من الحكومة لهذا الملف وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر المبانى غير منتهية التشطيب، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من محارة وطلاء، لافتا إلى أنه تم اختيار اللون البيج بدرجاته فى الغالب لأعمال الطلاء ومنحهم مهلة، وأنه فى حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيا لحين الالتزام بتطبيق القرار.

من ناحية أخرى،أكد اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب التابع لوزارةالتنمية المحلية سينفذ خلال هذا الأسبوع دورتين تدريبتين هما: تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، إضافة إلى دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن، فيما يستكمل المركز دورة أساسيات التحول الرقمي، والتي بدأت الأسبوع الحالى لرفع مهارات العاملين في هذا المجال، وتتضمن برامج الأوفيس وأساسيات الحاسب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع المقبل 95 متدربا من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تتضمن التدريب للعاملين بالمحليات بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية والنزول لأقل مستوى جغرافى وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله، لافتًا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي تم إرسالها لكافة المحافظات.